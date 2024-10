Inchiesta Ultras – Inter-Juventus: assente la coreografia della Curva Nord

Durante il match tra Inter e Juventus a San Siro non c'è stata nessuna coreografia da parte della Curva Nord: scopriamo perché

Ieri sera, durante il match tra Inter e Juventus a San Siro, non c'è stata nessuna coreografia da parte del tifo nerazzurro, una scelta che ha suscitato moltissime discussioni. Questa decisione, infatti, è stata imposta dalle autorità, in particolare dalla Polizia, e riguarda le indagini in corso due curve milanesi. A chiarire la situazione è stata la Gazzetta dello Sport.