Inter-Juventus, Allegri contro tutti: “Siete delle m….”

La Gazzetta.it, riporta l'episodio accaduto nel post partita di Inter e Juventus di ieri sera. Protagonista Massimiliano Allegri. Tutto è successo, come spesso capita, nel sottopassaggio. Rientrando negli spogliatoi se l'è presa prima con il dirigente dell'Inter Dario Baccin, con cui c'erano stati degli screzi anche all'andata. Sono volate parole grosse, chi era nei paraggi ha raccontato che Allegri ha inveito un po' contro tutti, se l'è presa perfino con Beppe Marotta. "Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti". Così si sarebbe sfogato il tecnico, che poi entrando nel suo spogliatoio avrebbe continuato con i suoi. Prima rimproverandoli con parole molto dure per la brutta prestazione e per la sconfitta, poi tornando all'Inter: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions". Insomma parole molto pesanti rivolte verso l'Inter dall'allenatore della Juventus.