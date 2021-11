Inter, esultanza Calhanoglu: “In settimana aveva confessato che..”

Hakan Calhanoglu è stato senza dubbio uno dei protagonisti del derby Milan-Inter. E spunta una confessione espressa in settimana...

Hakan Calhanoglu era sicuramente l'uomo più atteso del derby Milan-Inter. Dopo 4 anni trascorsi con la maglia rossonera, il turco ha deciso di attraversare l'altra sponda dei Navigli per accasarsi ai rivali sportivi di sempre. Era sicuramente prevedibile che i tifosi del Diavolo gli avessero dedicato un'accoglienza non esattamente calorosa. Come scrive il 'Corriere della Sera': "Del resto dopo che l'ex rossonero aveva rifiutato ogni proposta di rinnovo di contratto prima di accasarsi all'Inter, senza propiziare un euro a chi lo aveva valorizzato, che accoglienza si sarebbe potuto aspettare? ".

Ma c'è un particolare da aggiungere che testimonia questa sua voglia di spaccare il mondo. In settimana, infatti, Calhanoglu avrebbe confessato di aspettare questo derby dall'inizio della stagione e che avrebbe usato i fischi per caricarsi. Promessa mantenuta, forse anche troppo. Perché l'adrenalina non gli ha permesso di evitare un'esultanza scomposta e oggettivamente evitabile. Rinnovo Romagnoli sempre più complicato: il Milan studia una soluzione low cost per sostituirlo