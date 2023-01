Inter, due recuperi per la Supercoppa: il punto sugli infortunati

Nel corso delle ultime uscite l' Inter ha dimostrato di essere in grande difficoltà, a partire dalla proposta di gioco. Proprio a questo proposito pesano parecchio le molteplici assenze a cui deve far fronte il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi , tra cui spiccano quelle di Nicolò Barella , Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic .

Inter, le condizioni degli acciaccati in ottica Supercoppa

Nell'edizione in edicola questa mattina, La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sugli infortunati in casa Inter. Barella e Calhanoglu hanno svolto esami che hanno escluso lesioni, per cui dovrebbero essere a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per la Supercoppa a Riad contro il Milan.