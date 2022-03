Insulti razzisti a Maignan e Tomori: aperta un’inchiesta federale

Il Milan si è stretto intorno a Mike Maignan e Fikayo Tomori, bersagliati da insulti razzisti a Cagliari. La F.I.G.C. ha iniziato ad indagare

Sono in corso contatti con la Digos e saranno acquisite le immagini della gara della 'Unipol Domus'. Saranno anche disposte audizioni dei tesserati coinvolti in quanto accaduto dopo la vittoria della squadra di Stefano Pioli in Sardegna . Lo stesso tecnico rossonero, nel post-partita, aveva riferito l'amarezza e la delusione di Maignan e Tomori per quanto subito.

Il Milan, nella nottata della partita, con un tweet aveva manifestato tutto il suo dissenso verso gli episodi di razzismo che avevano coinvolto i suoi tesserati. Sottolineando, tra l'altro, come, proprio in una giornata in cui la Serie A si mobilitava contro il fenomeno al grido di 'Keep Racism Out', in Italia ci sia ancora così tanta strada da fare.