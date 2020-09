Infortunio Romagnoli: capitano in campo per Crotone-Milan?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tra le tante assenze in casa rossonera, spicca, su tutte, quella del capitano Alessio Romagnoli.

Il difensore centrale, classe 1995, infortunatosi nel finale della scorsa stagione durante Sassuolo-Milan, è ancora fermo ai box. Sta svolgendo lavoro differenziato a Milanello ma, sicuramente, salterà il debutto del Diavolo nei preliminari di Europa League e quello nella Serie A 2020-2021.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, invece, Romagnoli dovrebbe recuperare in vista di Crotone-Milan, seconda giornata di campionato, gara in programma domenica 27 settembre, alle ore 18:00, allo stadio ‘Ezio Scida‘.

