Infortunio Origi, ci siamo quasi: il belga già convocato per Chelsea-Milan?

Infortunio quasi alle spalle e recupero sempre più vicino per Divock Origi. Il belga sarà convocato per Chelsea-Milan in Champions League?

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sugli infortuni del Milan, aumentati dopo la partita contro l'Empoli in Serie A. Il Diavolo, da settembre, ha perso ben sette giocatori per problemi muscolari. Davide Calabria, Alexis Saelemaekers, Simon Kjaer, Junior Messias, Theo Hernandez, Mike Maignan e Divock Origi. Un autunno nero per i rossoneri, ma che prova a diventare un po' meno scuro già a partire dal recupero del belga ex Liverpool, sempre più vicino al ritorno in campo.

Il numero 27 ha quasi smaltito del tutto il problema alla coscia sinistra e ieri si è allenato insieme al gruppo, anche se parzialmente. Un step però non di poco conto, perché rappresenta il preludio ad un recupero sempre più imminente. Se tutto filerà liscio tra oggi e domani Stefano Pioli potrebbe inserirlo nella lista dei convocati in vista della trasferta di Champions League contro il Chelsea. Un rientro importante anche per Olivier Giroud che, da inizio stagione, le ha praticamente giocate tutte senza mai riposarsi. Leao, problema rinnovo e offerte in arrivo? Ecco la posizione del Milan