Infortunio Kjaer, brutte notizie: rientro nel 2021? Le ultime / Milan News

Le condizioni di Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vittoria in rimonta per il Milan in Europa League, che conquista i sedicesimi della competizione. Unica nota negativa l’uscita dal campo per infortunio di Simon Kjaer. Il danese è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il 2020 del difensore centrale potrebbe essere già finito. Una tegola non da poco visto il rendimento del giocatore. Situazione che verrà chiarita nei prossimi giorni da esami più approfonditi. Intanto Maldini temporeggia sulla questione rinnovi: le sue dichiarazioni >>>