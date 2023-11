Infortunati, l’analisi della Serie A: Milan a pezzi, Inter integra

'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la situazione degli infortunati in Serie A: Milan finora con ben 19 giocatori fermi per vari problemi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha pubblicato un'analisi sugli infortunati delle squadre di Serie A, in particolare le big del nostro calcio: emerge come il Milan abbia un problema grande così, mentre l'Inter - al contrario - ha un vantaggio notevole nella situazione.