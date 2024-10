Inchiesta Ultras Milan e Inter, penalizzazione possibile: l’esperto svela tutto

Negli ultimi giorni a tenere banco in casa Inter e in casa Milan è stata senza ombra di dubbio l'inchiesta sugli ultras, con la possibilità seppur remota di una penalizzazione in classifica per i due club. Ma procediamo con ordine. A parlare delle possibili conseguenze per rossoneri e nerazzurri, dopo l'avvio delle indagini da parte dei PM, è stato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo e non solo. Quest'ultimo ha infatti stilato un articolo sulle colonne del 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, cercando di fare chiarezza in merito alla questione. Anche se non è per nulla semplice venire a capo di una situazione come questa.