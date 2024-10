“Doppia Curva”, inchiesta sugli ultras di Inter e Milan: in campo l’Antimafia

Verini ha annunciato che gli atti relativi alle indagini sono già stati acquisiti e che si procederà con audizioni dei presidenti dei club milanesi e di altre figure utili per la ricostruzione della vicenda. «Dobbiamo affrontare un problema che non è solo milanese», ha dichiarato. Evidenziando come situazioni simili si riscontrino in moltissimi stadi italiani.