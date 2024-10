Inchiesta ultras, via agli interrogatori: Skriniar imbarazza. Calabria …

La recente pausa per le nazionali ha aperto nuovi sviluppi nell'inchiesta legata alle infiltrazioni malavitose nelle curve milanesi che ha portato all'arresto di vari ultras di Inter e Milan, con il procuratore Chinè pronto ad interrogare i vari protagonisti. Come riferito da Tuttosport, Marco Ferdico e Luca Lucci , responsabili dei gruppi ultras, saranno ascoltati come "persone informate sui fatti".

Ma non solo. Saranno interrogati anche alcuni tesserati delle società. Il capitano rossonero Davide Calabria, non convocato in Nazionale, sarà uno dei primi ad essere ascoltato, dopo aver incontrato in gran segreto Luca Lucci. Anche Simone Inzaghi e Nicolò Barella, presente a Milano causa infortunio, sono finiti sotto la lente d'ingrandimento. Milan Skriniar, ex Inter impegnato con la Slovacchia, suscita l'interesse della Procura, soprattutto dopo un incontro controverso con gli ultras.