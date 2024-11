'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come la Commissione Parlamentare Antimafia abbia creato il Comitato Speciale che si dovrà occupare, tra le tante cose, anche dell'inchiesta ' Doppia Curva ', avviata lo scorso 30 settembre dalla Procura di Milano . Si tratta dell'inchiesta sulle infiltrazioni della malavita nelle tifoserie organizzate, tra gli ultras di Inter e Milan .

Inchiesta ultras Inter e Milan, via alle audizioni dell'Antimafia

Questo Comitato Speciale stilerà un calendario di audizioni, da svolgere a Roma o in video-collegamento. Partirà ascoltando Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, Presidenti di Inter e Milan. Non è esclusa la possibilità che siano sentiti anche gli amministratori delegati dei due club, Alessandro Antonello per i nerazzurri e Giorgio Furlani per i rossoneri.