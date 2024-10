Inchiesta ultrà Milan-Inter: chiamati anche Scaroni e Marotta? E i dirigenti…

Sono passate quattro settimane da quando il 30 settembre la Procura di Milano ha azzerato i vertici delle tifoserie organizzate di Inter e Milan con l’apertura dell ’inchiesta “Doppia Curva” . Sono stati interrogati i vari capi ultrà e anche tesserati dei due club come Inzaghi, Calhanoglu e Calabria. Come riporta 'Tuttosport', la Procura potrebbe continuare con gli interrogatori: il gip Santoro potrebbe parlare direttamente con i presidenti Marotta e Scaroni . Non solo.

Inchiesta ultrà, saranno ascoltati i dirigenti di Inter e Milan: il motivo. Scaroni e Marotta...

I massimi dirigenti di Inter e Milan, si legge, nelle prossime settimane verranno poi ascoltati anche dal Comitato speciale che verrà creato dalla Commissione Parlamentare Antimafia per occuparsi della questione ultras. Gli atti della Procura di Milano sono arrivati a Roma il 14 ottobre; mercoledì 23 la Commissione ha votato per il via libera al Comitato. Infine, quando l'inchiesta della Procura di Milano sarà arrivata a un punto più definito, verranno inviate tutte le carte alla FIGC col procuratore federale Giuseppe Chinè che interrogherà nuovamente tutti i protagonisti "calcistici". Rischi? O multe o squalifica individuali per i giocatori di una o più giornate.