Sia Inter sia Milan, ha evidenziato il 'CorSport', non hanno tesserati indagati , sebbene si citino i club a più riprese nel fascicolo finito nelle mani della Procura FIGC. Chinè aveva fatto richiesta di accesso agli atti già il 1° ottobre scorso. Ma il lavoro dei PM è stato talmente tanto capillare - dopo gli arresti, settimane di ricostruzioni, raccolta testimonianze e perquisizioni - che il fascicolo è stato inviato alla FIGC per l'inchiesta sportiva soltanto una volta chiuso.

Tutti - negli interrogatori con i PM - avrebbero detto di non aver mai ricevuto minacce o pressioni . Ora si procederà con gli interrogatori anche alla Procura Federale: il pool sarà di 8 specialisti. Tanto l'Inter quanto il Milan, ha evidenziato nuovamente il quotidiano romano, nella vicenda si considerano parte lesa . Ma sia i nerazzurri sia i rossoneri rischiano lo stesso di incorrere in sanzioni .

Perché? La questione è inquadrata nell' articolo 25 del Codice della Giustizia Sportiva . Quello che vieta ai club di "contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori". Nell' articolo 27 , invece, il richiamo alla "cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni". Sono previste multe e squalifiche per responsabilità oggettiva .

Nel 2017, ha chiosato il 'Corriere dello Sport', Andrea Agnelli, allora Presidente della Juventus, ricevette una multa di 100mila euro, più altri 600mila euro a carico del club bianconero, per aver intrattenuto rapporti con gli ultras. C'è, infine, uno scenario più grave e remoto, legato a possibili penalizzazioni in classifica. Arriverebbero condanne, eventualmente, qualora fossero constatate le violazioni dell'articolo 4, che impone lealtà, probità e correttezza dei tesserati o dell'articolo 6, quello che si occupa della responsabilità diretta delle società per l'operato di chi le rappresenta ai massimi livelli, come nel caso dei Presidenti.