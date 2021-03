Il Milan riparte ma perde Ibrahimovic e Calhanoglu | News

Milan, le condizioni di Ibrahimovic e Calhanoglu

Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu fuori causa ed il Milan non fa nemmeno in tempo a godersi la vittoria dell’Olimpico contro la Roma per poi ripiombare nello sconforto più totale. Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, infatti, ha ricordato come, nella serata in cui il Milan è ripartito, i suoi due giocatori di movimento più forti sono costretti ad alzare bandiera bianca. Privando il tecnico Stefano Pioli di due pedine fondamentali nella corsa per un posto in Champions League.

La notizia peggiore riguarda Ibrahimovic, più che Calhanoglu. Non sembrava così grave l’infortunio all’attaccante del Milan nei minuti immediatamente seguenti la partita di Roma. Invece la diagnosi del professor Stefano Mazzoni è stata implacabile: lesione all’adduttore. Significa, pertanto, che il numero 11 rossonero starà fuori 2-3 settimane, saltando, di fatto, le gare contro Udinese, Hellas Verona e Napoli in Serie A. Oltre che il doppio confronto contro il Manchester United in Europa League.

Ibra è al quarto problema stagionale, dopo CoVid, lesione al bicipite femorale e soffusione emorragica al polpaccio. Per lui, oggi, comincerà la settimana a Sanremo, per la quale ieri ha già svolto le prime prove al teatro ‘Ariston‘. Oggi ci sarà un nuovo confronto a Milanello per le terapie, ma il suo programma non subirà modifiche: domani sarà a Milano per Milan-Udinese. Non in campo, come avrebbe voluto, ma fuori a tifare per i suoi compagni di squadra.

Anche perché il Milan che affronterà i friulani sarà in emergenza. Oltre ad Ibrahimovic, mancherà dunque anche Calhanoglu, che ha riportato un edema ai flessori. Tradotto, almeno due partite fuori causa. Va ricordato come, in attacco, il Milan ha fuori ancora anche Mario Mandžukić (ci vorranno ancora dieci giorni). Pioli dovrà fare di necessità virtù mai come questa volta. E meno male che per Ante Rebić si è trattato solo di una botta all’anca. Si complica il rinnovo di Donnarumma: ecco chi può sostituirlo al Milan >>>