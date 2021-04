Il Milan punta tutto su Ibrahimovic: ora più che mai c’è bisogno di lui

Ora più che mai c'è bisogno dei gol di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato troppo assente per il Milan negli ultimi mesi

Non c'è più tempo da perdere, Zlatan Ibrahimovic serve al Milan adesso e subito. Il 'Corriere dello Sport' sottolinea l'apporto straordinario dello svedese negli ultimi tempi, che ha risollevato la squadra portandola in alto a suon di gol. In questo momento c'è bisogno di mantenere questo status, con la Champions League che si è resa improvvisamente complicata. Due mesi di impatto minimo con il Diavolo, fatto di sole tre presenze in due mesi. In questo arco di tempo, Ibra ha segnato un solo gol, in trasferta contro la Fiorentina. Nel frattempo ha rinnovato il suo contratto per un'altra stagione, ma proiettarsi sul futuro può far perdere di vista l'obiettivo presente. Adesso è tempo di non sciupare ciò che è stato fatto nel girone d'andata, con il classe 1981 che aveva segnato ben 10 gol in 8 giornate. Il Milan chiede aiuto a Zlatan, che adesso deve nuovamente rispondere presente.