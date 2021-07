Il Milan di Pioli lavora sulla tecnica: sabato 24 test contro la Juve?

A Milanello il Milan di Stefano Pioli lavora sodo in vista della prossima stagione. Ecco le amichevoli finora fissate in calendario

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di come stanno procedendo i lavori del Milan di Stefano Pioli a Milanello. Non c'è soltanto il calciomercato, infatti, ad animare i sogni dei tifosi rossoneri, ma anche quanto la squadra ha intenzione di fare sul campo nella stagione 2021-2022.

Ieri Pioli ha condotto una doppia sessione di allenamento per il Milan. Una seduta pesante, ma incentrata soprattutto sul pallone e conclusa con una partitella undici contro undici su campo ridotto. Davide Calabria, che ha ripreso comunque a lavorare con il pallone, ha svolto allenamento personalizzato poiché in recupero dall'operazione di ernia inguinale subita al termine dello scorso campionato.

A parte anche Zlatan Ibrahimovic, per i postumi del noto intervento in artroscopia al ginocchio sinistro subito lo scorso 18 giugno. Ibra ha lavorato, però, soltanto al mattino perché, come ricordato dalla 'rosea', nel pomeriggio ha presenziato al matrimonio dell'amico Marco Verratti, con cui Zlatan ha giocato nel PSG per quattro stagioni, dal 2012 al 2016.

Intanto, prende forma il calendario delle amichevoli del Milan di Pioli. Sabato test, ore 17:00, contro la Pro Sesto a Milanello. Sabato prossimo, 24 luglio, dovrebbe entrare in calendario anche un'amichevole contro la Juventus. Si dovrebbe giocare a Lugano, in Svizzera, con orario ancora in via di definizione.

Nell'agenda rossonera, poi, troviamo i test contro Nizza (sabato 31 luglio, all'Allianz Riviera), Valencia (mercoledì 4 agosto al 'Mestalla'), Real Madrid (domenica 8 agosto a Klagenfurt, in Austria) e, infine, sabato 14 agosto, al 'Nereo Rocco' di Trieste sfida contro il Panathinaikos (ancora da confermare). Potrebbe essere l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato di Serie A.