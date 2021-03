Il Milan del futuro, l’analisi: Ibrahimovic, un suo vice e un 10 / News

Il Milan del futuro: ecco cosa serve

‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, fa il punto sul futuro del Milan. Dopo un periodo di forte flessione, con l’Inter che continua a vincere, il sogno scudetto è ormai compromesso. Ma l’obiettivo Champions League è ben impresso nella mente dei rossoneri, che ora devono guardarsi le spalle e mantenere una posizione fondamentale in ottica sportiva e non solo. E’ da un piazzamento nell’Europa che conta che dipenderà il mercato del Diavolo, tra nuovi arrivi e rinnovi da risolvere.

La certezza del Milan sta nell’asse centrale, che però ha incontrato non poche difficoltà. Franck Kessie a parte, prestazioni altalenanti per Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Sandro Tonali, dettate soprattutto dai diversi infortuni subiti. Deludente, sotto tutti i punti di vista, Alessio Romagnoli. Spostando il baricentro in avanti, nemmeno Zlatan Ibrahimovic è stato sempre scintillante, insieme ai compagni di reparto Ante Rebic e Rafael Leao che vanno ad intermittenza. Il progetto del Milan del futuro, però, parte ovviamente anche da loro. Intoccabili Theo Hernandez e Davide Calabria, si cerca un alternativa ad Alexis Saelemaekers. Ancora da decifrare la questione Hakan Calhanoglu: senza il turco e con Brahim Diaz destinato al ritorno al Real Madrid serve un 10. Per Ibra nessun dubbio: tutti vogliono proseguire con lui, ma occhio anche ad un suo vice.

La difesa rimane blindata, con l’ultimo arrivo Fikayo Tomori che convince sempre di più. Il diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro spaventa un po’, ma la dirigenza si è già esposta in merito: si farà di tutto per trattenerlo. Stesso discorso per Gianluigi Donnarumma, il Diavolo no cerca nessun portiere perché vuole confermare Gigio anche per i prossimi anni. Kjaer è una certezza, mentre sarà da valutare la posizione di Alessio Romagnoli. Eccolo il Milan da Champions League, tra conferme e novità. Anche se lo scudetto è sempre più difficile, non bisogna mai dimenticare il punto di partenza. Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?