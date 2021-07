Il Milan con Gazidis: “Forza Ivan”. Lui è pronto per controlli e terapia

Il Milan si schiera tutto al fianco di Ivan Gazidis, suo amministratore delegato alle prese con un carcinoma alla gola. Si curerà a New York

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio, a Milanello, in occasione dell'amichevole poi vinta 5-0 contro il Modena, il Milan ha voluto far sentire il suo sostegno ad Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero che, attualmente, si trova a New York (U.S.A.) per curare un carcinoma alla gola.

I giocatori del Milan, infatti, sono scesi sul terreno rialzato di Milanello, nel riscaldamento, con una maglia con su scritto 'Forza Ivan': segno di come tutto il mondo rossonero sia, compatto, al fianco di Gazidis. Il dirigente sudafricano, tra l'altro, ha visto la partita dagli Stati Uniti e, prima, aveva fatto pervenire, attraverso 'Milan TV', un video-messaggio di ringraziamento per il sostegno e per l'affetto ricevuto.

Ora Gazidis, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dovrà svolgere ulteriori controlli prima di iniziare la terapia vera e propria, che durerà più o meno un mese e mezzo. Il cancro è stato scoperto in tempo e non dovrebbe richiedere alcun intervento chirurgico. Si tratta di capire, però, quale possa essere la terapia meno invasiva e, allo stesso tempo, più efficace per curare il tumore.