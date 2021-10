Ibrahimovic ‘vede’ il rientro: punta Milan-Verona dopo la sosta

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, sta meglio e dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per la gara di sabato 16 ottobre

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, protagonista di un approfondimento sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Questo perché il centravanti rossonero, dopo l'infiammazione al tendine d'Achille che lo ha messo fuori causa subito dopo Milan-Lazio un mese fa, ora soffrirebbe di un problema al polpaccio.

Non si tratta, ha specificato il 'CorSport', di una lesione muscolare. Ad ogni modo, ha bisogno ancora di tempo per guarire. Ibrahimovic, comunque, sta migliorando ed alla ripresa del campionato di Serie A, in occasione di Milan-Verona di sabato 16 ottobre, ore 20:45, a 'San Siro', dovrebbe tornare in campo. Magari partendo dalla panchina.

Vista l'età e gli acciacchi fisici, Ibrahimovic ha rinunciato alla chiamata della Nazionale svedese. Come si ricollocherà, però, in campo Ibrahimovic dopo questa sosta di ottobre? Chi gli lascerà spazio sul terreno di gioco? Interrogativi leciti, questi, secondo il quotidiano romano, per un Diavolo che sta volando in classifica anche senza l'apporto del suo numero 11.

Uno tra Ante Rebic e Rafael Leao dovrebbe andare fuori. Il croato potrebbe essere il più penalizzato, perché, al momento, il portoghese è intoccabile a sinistra, mentre lo stesso Zlatan con Olivier Giroud si alterneranno nel ruolo di centravanti. Gli impegni ravvicinati, ad ogni modo, consentiranno a mister Stefano Pioli di far ruotare tutti gli attaccanti a sua disposizione.

Il calendario, tra Serie A, Champions League (e poi anche la Coppa Italia) è denso di appuntamenti ed Ibrahimovic, comunque, ha dimostrato di non poterle giocare tutte. Si dovrà gestire per non incappare in nuovi stop di natura fisica.