Ibrahimovic testimonial della nuova terza maglia del Milan 2020-2021

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In attesa di trovare la quadra economica, con il Milan, per il rinnovo del contratto in scadenza a fine mese, ieri Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, ha fatto da modello e testimonial per il lancio della nuova terza maglia del Diavolo per la stagione 2020-2021. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

La terza divisa, presentata ufficialmente da PUMA, sponsor tecnico del club di Via Aldo Rossi, e A.C. Milan è già disponibile in tutti gli store ufficiali della società rossonera, dell’azienda tedesca e presso tutti i rivenditori selezionati. La terza maglia è di colore verde acqua, si ispira al design pionieristico dell’Alta Moda di Milano, con l’iconico motivo di Houndstooth, sinonimo di sartoria.

Così ha parlato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, a tal proposito: “Una maglia decisamente innovativa, che rappresenta al meglio il tradizionale lifestyle milanese e che abbraccia un pubblico internazionale”. GUARDA QUI TUTTE LE FOTO UFFICIALI DELLA NUOVA TERZA MAGLIA 2020-2021 >>>