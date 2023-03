Ibrahimovic: “La squadra non ha esperienza per giocare da campione”

"Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club anche se preferisco sentirmi giovane. Questa squadra però non ha esperienza per giocare da campione, per questo arrivano gli up and down. Se sto bene voglio continuare, posso fare ancora di più. Ho sofferto troppo in questi 14 mesi e ora voglio prendermi una rivincita. Qui sto bene, poi dipende da cosa cercano loro, da che idea c’è. Io sono disponibile e non ho fretta. E rispetto la scelta di escludermi dalla Champions, non stavo bene". Ibrahimovic che, come detto, ha segnato su rigore, anche se ha dovuto ribatterlo dopo la revisione del Var dopo aver sbagliato il primo tentativo: "Ho pensato: stavolta butto pallone e portiere dentro". Infine, un pensiero su Leao: "Non sembra felice per il momento e ha tante pressioni. Ma rispetto a un anno fa è ancora più forte". Milan, l'attacco piange: quattro profili a parametro zero ideali per il Diavolo.