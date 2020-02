Ibrahimovic, sei indispensabile: con lui in campo il Milan vince sempre

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic nel Milan attuale. Questa dipendenza è testimoniata dai numeri: con lo svedese in campo i rossoneri hanno perso punti soltanto una volta, nel pareggio con la Sampdoria, dove peraltro l’attaccante ha giocato soltanto gli ultimi 35 minuti.

Per il resto, sono state tutte vittorie con Cagliari, Udinese e Brescia in campionato, e turno passato in Coppa Italia a danni del Torino. Contro il Verona, invece, è arrivato un pareggio sofferto, e guarda caso Ibrahimovic non era in campo. Solo una coincidenza? Una cosa in ogni caso sembra chiara: Zlatan si sta rivelando fondamentale non solo per i risultati sul campo, ma anche soprattutto dal punto di vista psicologico. La squadra con lui si sente più forte, e l’ha dimostrato in alcune partite che nella prima parte della stagione non sarebbero mai state vinte. Quindi non dobbiamo stupirci se ieri Capello l’ha definito «il pastore che guida il gregge», e se Galliani a Sky ha spiegato che «è formidabile per quello che fa in campo e soprattutto quello che fa nello spogliatoio, appendeva al muro i compagni che non si allenavano con la giusta intensità. Lo piango ancora. Credo che nel derby ci sarà e farà sentire la sua presenza».

C’è però una domanda legittima da porsi: cosa succederà dal primo luglio? E’ giusto puntare ancora su Ibrahimovic nella prossima stagione? L’opzione del rinnovo è esercitabile in base al raggiungimento di alcuni obiettivi personali come presenze, gol e assist, ma in ogni caso Ibrahimovic e il Milan si riaggiorneranno a prescindere dalle clausole al termine della stagione. Ora comunque si pensa al presente, visto che lo svedese dovrebbe essere in campo nel derby, in programma domenica sera. Pioli lo spera: “Ha smaltito l’influenza. Mi auguro che possa allenarsi bene per tutta la settimana ed essere in campo nel derby. E’ molto importante per noi”. Intanto al Milan viene accostato con insistenza un nuovo tecnico, continua a leggere >>>

