Ibrahimovic, presto il rinnovo. E intanto lo svedese lavora sul Garda | News

Dicevamo della sua riabilitazione. In questo momento Ibrahimovic si trova da circa un mese a Padenghe, sul Lago di Garda, in compagnia della moglie Helena e dei figli Vincent e Maximilian. Zlatan ha affittato una lussuosa villa con tanto di panorama mozzafiato sul lago lontano dal caos della città. In questo piccolo angolo di paradiso terreste alcuni dei suoi più cari amici - tra cui anche l'allenatore della primavera del Milan Ignazio Abate - ha già avuto modo di fargli visita.

Il motivo per cui Ibrahimovic abbia deciso di trasferirsi momentaneamente a Padenghe è legata al fatto che l'attaccante svedese è seguito da Giorgio Gasparini , fisioterapista di fiducia che conosce da diversi anni (faceva parte dello staff tecnico del Milan). Chiaramente non ha potuto stare al fianco di Ibra nel corso della sua carriera, considerato che il giocatore ha girato il mondo mentre Gasparini ha anche lavorato nella Lazio e al Watford nel corso di questi ultimi anni. Il fisioterapista vive a Desenzano, città vicina a Padenghe, per questo motivo è stato Ibrahimovic ad avvicinarsi al suo uomo di fiducia.

Intanto Zlatan in questi giorni si è concesso un caffè in un noto locale della città, dove ha avuto modo di incontrare diversi tifosi. Diversi selfie e qualche scambio di battute, in particolare ad un tifoso interista: "Tifi Inter? Peggio per te". Inoltre si è sparsa la voce che il giocatore in questi giorni si allenerà anche nella palestra Niko's Action Fitness, con tanto di conferma da parte del titolare stesso. "Tutto vero, infatti i miei clienti mi chiamano da giorni per sapere a che ora possono trovarlo e se possono portare una maglia o un pallone da fargli autografare". Tutto ciò, però, non sarà possibile perché Ibrahimovic si allenerà a porte chiuse.