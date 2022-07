Ibrahimovic, rientrato fissato: vuole esserci per la Supercoppa contro l’Inter

Fresco di rinnovo fino al 2023, Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare per recuperare dal suo grave infortunio al ginocchio. Lo svedese rientrerà a pieno regime solamente nel 2023, ma il numero 11 rossonero avrebbe già fissato la data del suo rientro. Stando a quanto riporta 'Il Giornale', Ibrahimovic vorrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli il 18 gennaio, ovvero data in cui il Milan affronterà l'Inter nella finale della Supercoppa Italiana. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.