Ibrahimovic resta con la Svezia: a Milanello solo da giovedì | News

Zlatan Ibrahimovic rimarrà a disposizione della Svezia anche per l'amichevole contro l'Estonia di domani pomeriggio. Con buona pace del Milan

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Zlatan Ibrahimovic rimarrà a disposizione della Svezia anche per l'amichevole di domani pomeriggio, ore 17:45, contro l'Estonia in programma alla 'Friends Arena' di Solna. Probabilmente Ibra non partirà dall'inizio, dopo aver fatto gli straordinaria, incantando, nelle gare delle qualificazioni per i Mondiali 2022 in Qatar contro Georgia e Kosovo.

Tre assist, per Victor Claesson, Ludwig Augustinsson e Alexander Isak in due gare per Zlatan, tornato, quindi, a distanza di quattro anni e nove mesi ad indossare la maglia della selezione Nazionale scandinava con onore e merito. Il Milan, ha sottolineato la 'rosea', si sarebbe aspettato di riaverlo a casa prima, visto che, a conti fatti, l'amichevole contro l'Estonia non sembrava di certo essere un appuntamento di quelli indimenticabili.

Non che al Milan si strappino comunque i capelli visto che Ibrahimovic tornerà, così come tutti gli altri Nazionali, giovedì a Milanello. Fino ad allora, anche fosse tornato, gli sarebbero toccati allenamenti ridotti. Il ritrovato amore di Ibra per la Svezia è totale: giocherà contro gli estoni, non ha chiesto di tornare prima a Milano né sconti o trattamenti di favore. Resterà, quindi, a Stoccolma con i suoi compagni, entrando in campo per la Nazionale quando il C.T. Janne Andersson avrà bisogno di lui.