Ibrahimovic, quante critiche a CR7: “Il vero Ronaldo è il Fenomeno”

ULTIME NEWS MILAN – Milan-Juventus si questa sera sarà anche Zlatan Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo. Due campioni impareggiabili e che ancora risultano più che decisivi nonostante un’età non più giovanissima. Tra i due non c’è mai stata particolare simpatia come testimoniano alcune dichiarazioni dello svedese che non lasciano spazio all’immaginazione. Ecco cosa ha detto Ibrahimovic di Cristiano Ronaldo in passato: “Cristiano Ronaldo? Il suo non è un talento naturale”. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ riporta anche il suo paragone con l’altro Ronaldo, soprannominato ‘Il Fenomeno’: “Per me è stato un esempio di quello che è il calcio. Tutto quello che faceva era straordinario: come dribblava, come correva, come segnava. Lui era naturale, non costruito”. Intanto ecco la probabile formazione della Juventus in vista di stasera, continua a leggere >>>

