Ibrahimovic: “Progetto Milan interessante: se sto bene voglio continuare”

Zlatan Ibrahimovic vuole rimanere al Milan per un'altra stagione. Lo ha dichiarato in Svezia, alla conferenza per il suo ritorno in Nazionale

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il quale, ieri, nella conferenza stampa organizzata in Svezia per il suo ritorno in Nazionale a quasi cinque anni di distanza, ha rimarcato, ancora una volta, tutta la sua voglia di restare un altro anno in maglia rossonera.

Nonostante l'appuntamento fosse propedeutico alle gare della selezione scandinava contro Georgia, Kosovo (qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar) ed Estonia (amichevole), Ibrahimovic non ha esitato, infatti, a parlare del suo futuro professionale. Una carriera che, è vero, volge verso la fine, ma che Zlatan vede ancora fortemente colorata di rossonero e in Serie A.

"Rinnovo? Vedo tutto positivo. Un giorno senza i giocatori del Milan è come stare senza i miei figli - ha detto Ibrahimovic -. È così, abbiamo creato quell'atmosfera, è il motivo principale perché stiano andando così bene. Voglio continuare e crescere ancora. Il progetto Milan è interessante", ha affermato, poi, senza mezzi termini il fuoriclasse nativo di Malmö.

"Dieci anni fa il Milan poteva comprare dei giocatori di altissimo livello da tutto il mondo. Ora non è così. Abbiamo tanti giocatori giovani, questo è il nostro progetto. I giovani che hanno tanta voglia di crescere: mi piace! Se starò bene fisicamente voglio continuare - ha rivelato Ibrahimovic -: giocare nel Milan a quell'età non è mica male!".

La società di Via Aldo Rossi, chiaramente, è intenzionata ad assecondare le volontà del suo numero 11. I dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza sono in corso. Obiettivo comune è arrivare, insieme, al 30 giugno 2022. Magari, meglio se con un'ultima esperienza di Zlatan in rossonero in Champions League.