Ibrahimovic, pessimismo sul suo recupero per Napoli-Milan: il punto

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere costretto a saltare anche Napoli-Milan. Tanto dipenderà anche da che tipo di allenamento svolgerà oggi

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic è in forte dubbio per Napoli-Milan, big match della 28^ giornata di Serie A, in programma domenica 6 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

Cresce il pessimismo intorno alla presenza di Ibrahimovic in Napoli-Milan perché, anche nella giornata di ieri, l'attaccante svedese ha svolto una seduta personalizzata di allenamento a Milanello. Pertanto, avvicinandosi sempre di più la partita, ad oggi è improbabile che Zlatan possa recuperare, anche soltanto per la panchina.

Tutto dipenderà, scrivono i quotidiani sportivi, dall'allenamento di oggi. Qualora Ibra dovesse riuscire ad aggregarsi al resto del gruppo, allenandosi agli ordini di mister Stefano Pioli, allora è possibile che venga convocato. Magari non giocando dall'inizio contro i partenopei di Luciano Spalletti.

Nel caso in cui, invece, Ibrahimovic dovesse proseguire nella sua tabella di allenamenti a parte, Napoli-Milan per lui sarebbe decisamente una sfida off limits. Fosse così, il nativo di Malmö punterebbe Milan-Empoli di sabato 12 marzo, ore 20:45, a 'San Siro'.

Per 'Tuttosport', inoltre, non si esclude che il recupero 'ritardato' di Ibra dipenda da alcune complicazioni che abbiano rallentato il recupero, già complicato di suo, dall'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>

