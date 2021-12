Ibrahimovic, niente Pallone d’Oro svedese: il premio va a Forsberg

Niente Pallone d'Oro svedese per Zlatan Ibrahimovic: il premio va a Emil Forsberg. Ecco i motivi che hanno portato a questa decisione

Niente Pallone d'Oro svedese per Zlatan Ibrahimović . L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul premio dato a Emil Forsberg del Lipsia, che per anni è stato di dominio dell'attaccante del Milan, che lo ha vinto per ben 12 volte, delle quali 10 consecutivamente, dal 2007 al 2016. Molto probabilmente la mancata partecipazione a Euro 2020 ha influenzato questa decisione; inoltre i tanti infortuni che non gli hanno permesso di scendere in campo con continuità hanno fatto il resto.

Considerato quello che ha più volte ribadito ("Non scambierei i miei 12 Palloni d'oro svedesi con uno di France Football. Io sono al top da 25 anni, ma ne ho visti tanti fare una stagione e sparire..."), sicuramente questa cosa non gli avrà fatto piacere, anche perché con i suoi gol ha trascinato il Milan al ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. Ma la sfida non è certamente finita qui: Ibra ha già messo a fuoco il prossimo obiettivo con il Milan, vale a dire lo scudetto. Sarà impresa ardua visto il rendimento dell'Inter, ma non impossibile visto che dopo 19 giornate il distacco è di soli 4 punti. Obiettivi di squadra al primo posto, ma i traguardi personali non sono da meno. Il Pallone d'Oro svedese sarà sempre nel mirino fino a fine carriera.