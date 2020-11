Ibrahimovic nella Top 10 dei giocatori più pagati in Serie A: la classifica

Milan, Ibrahimovic prende 7 milioni l’anno. Chi prende più di lui?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha stilato la Top 10 dei calciatori più pagati in Serie A nella stagione 2020-2021. Compare, nella graduatoria, anche Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan. Il bomber nativo di Malmö, classe 1981, percepisce, come noto, 7 milioni di euro netti di stipendio: una cifra che, di fatto, lo rende il calciatore più pagato dell’intera rosa rossonera.

Ibrahimovic, però, non rientra neanche sul podio dei giocatori più ricchi del nostro calcio. Tutt’altro. Lo svedese, infatti, si colloca ‘appena’ in decima posizione della speciale classifica. Guida, dall’alto dei suoi 31 milioni di euro netti a stagione, naturalmente, lo juventino Cristiano Ronaldo. Al secondo posto, con 8 milioni di euro netti l’anno, un altro calciatore della Juventus, il difensore olandese Matthijs de Ligt.

Chiude il podio, con 7,5 milioni di euro netti l’anno, Romelu Lukaku, bomber belga dell’Inter. In 4^ e 5^ posizione, ex aequo con Lukaku, un altro interista, il centrocampista danese Christian Eriksen ed Edin Dzeko, centravanti bosniaco della Roma. Al 6° posto, con 7,3 milioni di euro netti a stagione, ancora un calciatore della Juventus, l’attaccante argentino Paulo Dybala. Quindi, dal settimo posto in giù, tre calciatori condividono stipendio e posizione in graduatoria con Ibrahimovic del Milan.

Si tratta, neanche a dirlo, di due calciatori della Juventus e di uno dell'Inter, nella fattispecie Alexis Sánchez, Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey. Tutti questi dieci giocatori, va detto, superano di gran lunga lo stipendio medio del campionato di Serie A, che si aggira intorno gli 1,2 milioni di euro netti a stagione.