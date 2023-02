Ibrahimovic di nuovo in gruppo: disponibile per Milan-Torino di venerdì

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha svolto ieri l'intera seduta agli ordini di Stefano Pioli. Contro il Toro può essere convocato

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Ieri, per la prima volta in questa stagione, si è interamente allenato con la squadra, a Milanello, agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Pertanto, l'attaccante svedese, classe 1981, è a disposizione per la convocazione in Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023.

Milan, Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo — Deciderà, poi, l'allenatore Pioli se e come usarlo. Lo speaker di 'San Siro', ad ogni modo, è pronto ad urlare il suo nome per l'ovazione dagli spalti. Qualora entrasse in campo in Milan-Torino di dopodomani, Ibrahimovic collezionerebbe la prima presenza in maglia rossonera dal 22 maggio 2022, giorno di Sassuolo-Milan 0-3, giorno della conquista del 19° Scudetto nella storia del Diavolo.

Ibrahimovic si era allenato per pochi minuti con i compagni già una volta la scorsa settimana. Da ieri, però, è al 100% uno del gruppo. Ciò non significa, ovviamente, che Zlatan si allenerà sempre con la squadra: l'età (41 anni e 4 mesi) e il delicato passato (ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), infatti, richiedono cautela. Intanto è già importante che Ibra sia tornato a giocare la partitella (segnando due reti) ed a stare a contatto con i compagni.

Può esserci contro il Torino. E se andasse in gol ... — Il carisma di Ibrahimovic avrebbe fatto molto comodo al Milan nell'ultimo, catastrofico mese di gennaio dei rossoneri. La 'rosea' ha ricordato, infine, che se Ibrahimovic andasse in gol in Milan-Torino (o nelle partite successive), diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della Serie A, superando un ex rossonero doc come Alessandro 'Billy' Costacurta.