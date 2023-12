Milan-Frosinone, Pioli stai attento a… Ibrahimovic

Tuttosport in edicola oggi parla anche di Milan-Frosinone. Una partita difficile per i rossoneri. Per Pioli il pericolo viene da Ibrahimovic

'Tuttosport' parla anche di Milan-Frosinone. Ibrahimovic è pronto a prendersi San Siro. Non Zlatan, che potrebbe presto tornare al Milan come consulente-dirigente, bensì il giovane Arijon. Il talento classe 2005 è una delle rivelazioni del Frosinone capace di arrampicarsi a ridosso della zona Conference. Lampi di classe talmente abbaglianti da indurre il club a riscattarlo dal Bayern Monaco in anticipo. I laziali hanno investito 3,5 milioni col Bayern Monaco che avrà l’opzione di riacquisto a 11 (primo anno) e 14 milioni (secondo anno). Comunque vada, per la formazione frusinate sarà un successo. Ibrahimovic si gode la fiducia di Di Francesco, che da un mese l’ha promosso titolare a neanche 17 anni. Proprio il tecnico abruzzese, ancora una volta nella sua carriera, ha avuto il coraggio di non guardare la carta d’identità, badando solo al talento. Ibrahimovic potrebbe di nuovo essere decisivo a San Siro, ma non Zlatan. LEGGI ANCHE: Tra Ibrahimovic, Donnarumma e Camarda. Bennacer si racconta a tutto tondo