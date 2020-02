Ibrahimovic, l’oro del Milan: da solo ha vinto più di tutta l’Inter

ULTIME NEWS MILAN – L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ mette in evidenza l’importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Lo svedese si sta avvicinando a piccoli passi verso il Derby, dopo la combo febbre-affaticamento al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal match contro il Verona. Lo staff rossonero non sta forzando la mano per il suo rientro, ma la presenza dal primo minuto contro l’Inter non dovrebbe essere a rischio. Il ritorno del classe 1981 ha dato una scossa all’ambiente e, a giudicare dai tornei vinti in carriera e dalla sua esperienza, non poteva che essere così.

Da solo, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha vinto più di tutti i giocatori dell’Inter messi insieme. Sono 35 i titoli nazionali e internazionali conservati nella sua personale bacheca, 34 quelli dei colleghi interisti. Per lo svedese spiccano i 15 conquistati con il Psg, ma anche quelli con Ajax, Inter, Milan, Barcellona e Manchester United non sono pochi. Per i nerazzurri, invece, si possono notare i 7 conquistati da Ashley Young e i 5 di Alexis Sanchez, Christian Eriksen e Diego Godin. Anche l’Inter, dunque, ha molta esperienza internazionale da mettere in campo, ma i numeri del solo Ibrahimovic sono davvero impressionanti.

Ibrahimovic, inoltre, ha fatto spesso parlare il campo quando si è trattato di giocare i Derby con il Milan. Nel 2010 ha subito deciso la stracittadina con un rigore che ha regalato l’1-0 ai rossoneri, ad agosto 2011 è andato nuovamente a segno nel match di Supercoppa Italiana, trofeo vinto dal Diavolo a Pechino. Mentre nel 2012 è stato protagonista di una doppietta, ma i tre punti andarono all’inter in questo caso, vittoriosa per 4-2. Sommando tutte queste statistiche, dunque, i tifosi rossoneri non possono che tirare un sospiro di sollievo per il ritorno di un giocatore decisivo come pochi. Intanto il Milan ha l’obbligo di credere alla Champions League: ecco perché, continua a leggere >>>

