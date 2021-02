Ibrahimovic, la prima missione: dare lo Scudetto al Milan | Serie A News

Ibrahimovic vuole vincere il campionato con il Milan

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola ha dedicato un interessante approfondimento alle ‘quattro fatiche di Zlatan‘, ovvero le quattro missioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in questa stagione tra club e Nazionale, con un occhio al calciomercato.

L’anno scorso, quando è tornato, l’obiettivo di tutti era riportare il Milan in Champions League. Dopo una seconda parte di stagione 2019-2020 da urlo e una prima metà di stagione 2020-2021 da primi in Serie A, però, l’asticella delle aspettative si è alzata. “Quando sei al Milan non puoi lottare per il sesto posto: o primo o niente“, ha sempre ripetuto Ibrahimovic e, in effetti, lui è stato il primo a parlare di Scudetto per il Diavolo.

La prima missione di Ibrahimovic, quindi, è di riportare il Milan sin da subito sul trono d’Italia, a distanza di dieci anni esatti dall’ultima volta. Nel 2011, nella squadra allenata da Massimiliano Allegri, c’era anche lui. In fin dei conti, Ibra è uno avvezzo a vincere titoli nazionali (13), anche se l’ultimo risale a cinque anni fa, 2016, con la maglia del PSG.

Tornare a vincere lo Scudetto con il Milan sarebbe il top per Zlatan. Ed i rossoneri, con il totem-talismano di Malmö, ci stanno provando davvero.