TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 9 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 9 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, paragona Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma stasera, ore 20:45, a Torino al ‘Super Bowl d’Italia‘. Con Cristiano Ronaldo, 36 anni appena compiuti, sulle orme di Tom Brady, quarterback dei Tampa Bay Buccaners, vincitore del suo settimo match di finale alla ‘veneranda’ età di 43 anni.

Quindi, in copertina, il giusto spazio a Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, che, da qui a fine stagione ha messo ben quattro obiettivi nel suo mirino. Intanto, nella Torino granata, il nuovo tecnico Davide Nicola ha portato gioco, ottimismo e qualche punto: scopriamo come. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>