Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (09/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma stasera all’Allianz Stadium. Si parte dal 2-1 per i bianconeri. Cristiano Ronaldo (doppietta all’andata) guiderà l’attacco della ‘Vecchia Signora‘; a centrocampo, per i nerazzurri, ci sarà Christian Eriksen. Quindi, spazio a Zlatan Ibrahimović, protagonista assoluto del Milan di Stefano Pioli, che punta a disputare la prossima Champions League con i rossoneri. Infine, un accenno all’assegnazione dei diritti tv sul calcio per il triennio 2021-2024: ‘DAZN‘ avanti su ‘Sky‘.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA