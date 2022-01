Ibrahimovic, infortunio al tendine d’Achille: ansia Milan per il derby

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato durante Milan-Juve. Sostituito nel corso del primo tempo per un problema al tendine d'Achille. Oggi esami

La prossima partita, per il Milan, è il derby di Milano contro l'I nter e Ibrahimovic, secondo la 'rosea', stando alle prime impressioni dovrebbe esserci perché il suo infortunio di ieri sera non sembra essere così grave. Bisognerà, però, aspettare gli esami strumentali per capire qualcosa in più.

"Zlatan accusava un dolore, dava la colpa al campo molto duro", ha commentato il tecnico rossonero, Stefano Pioli, a fine partita. La rizollatura di 'San Siro' partirà in fretta, per assicurare al pubblico meneghino una stracittadina su un terreno di livello. Con il Diavolo che spera di avere a disposizione il suo cannoniere principe: 8 gol e 2 assist in 16 partite giocate in Serie A. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>