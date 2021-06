Ibrahimovic, il futuro torna in gioco e il mercato del Milan può cambiare

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, avrà un nuovo consulto medico per capire se dovrà operarsi o meno al ginocchio. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola parla di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, e di come le condizioni del suo ginocchio sinistro possano, di fatto, cambiare le scelte del club rossonero sul mercato estivo. Tutto dipenderà, infatti, da come si evolverà la situazione di Ibrahimovic, dopo l'allarme lanciato da Janne Andersson, Commissario Tecnico della Svezia, la scorsa settimana.

Il recupero dall'infortunio patito da Ibrahimovic durante Juventus-Milan dello scorso 9 maggio, infatti, non sta procedendo nel migliore dei modi. Si tratta di capire se sia semplicemente un ritardo, come può sempre accadere. Bisogna considerare, in fin dei conti, che stiamo parlando di un atleta che, per quanto fisicamente colossale, ha pur sempre 40 anni. Oppure se Zlatan sarà costretto ad abbandonare la terapia conservativa per sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Se ne saprà qualcosa in più tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Sarà un consulto medico a dare un responso. E, stavolta, sarà definitivo. Il cui esito farà tutta la differenza del mondo per il Milan di Stefano Pioli. Con Ibrahimovic è un conto; senza Ibra per tanti mesi, è evidente come il solo arrivo di Olivier Giroud, in attacco, non possa bastare per essere competitivi tanto in Serie A quanto in Champions League.

Giroud è il perfetto vice-Ibra, per il Milan. Da un lato perché lo svedese, quando sta bene, vuole giocare sempre. Dall'altro perché il francese è uno che, in caso di necessità, si fa sempre trovare pronto. Se Zlatan fosse, però, costretto a fermarsi ai box per dei mesi, saltando il raduno di luglio e la preparazione atletica, il Diavolo avrebbe bisogno di acquistare un altro centravanti di assoluto livello.

E, va detto, diventerebbe complicato, poi, pensare di poter investire tanti soldi su un trequartista come Rodrigo de Paul, alzare il livello qualitativo sulla fascia destra in attacco o comprare un forte quarto centrocampista centrale. Insomma, gli incastri di mercato studiati da Paolo Maldini e Frederic Massara per il Milan 2021-2022, senza Ibrahimovic, sarebbero da rivedere quasi in toto.