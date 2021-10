Ibrahimovic, festa a sorpresa per i 40 anni. Con Raiola, Galliani e Moggi

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, protagonista di una festa a sorpresa per i 40 anni all'hotel 'Hyatt Centric' di Milano. I presenti

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola parlano ancora oggi di Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante del Milan , come noto, ha compiuto 40 anni domenica 3 ottobre . Proprio nella notte tra domenica e lunedì, al termine della partita vinta dal Diavolo a Bergamo , Ibra è stato protagonista di una festa di compleanno a sorpresa . Un evento organizzato dalla compagna Helena all'hotel 'Hyatt Centric' di Milano .

Alla festa di Ibrahimovic hanno partecipato, oltre alla mamma Jurka , anche tanti ex compagni di squadra nel Milan. Nello specifico Gianluigi Donnarumma , Massimo Oddo , Antonio Cassano , Gennaro Gattuso , Gianluca Zambrotta e Ignazio Abate . Si sono visti, però, anche il suo agente Mino Raiola ed i suoi ex dirigenti Adriano Galliani e Luciano Moggi , che lo avevano portato rispettivamente al Milan nel 2010 ed alla Juventus nel 2004.

Tra gli attuali compagni di squadra, presenti all'Ibra-party Mike Maignan, Theo Hernández, Rafael Leao. Anche la troupe de 'Le Iene', noto programma televisivo delle reti Mediaset, ha fatto la sua comparsa. Ha intervistato Ibrahimovic per una chiacchierata che uscirà questa sera su 'ItaliaUno'. Zlatan, visibilmente emozionato per tutto quello che è stato organizzato per lui, ha tenuto un discorso al momento dell'uscita di una torta gigante in suo onore.