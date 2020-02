Ibrahimovic, esperienza ma non solo: Zlatan ha dato la scossa al Milan

NEWS MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic non sarà un under 25 come Rafael Leao, ma allo svedese sono bastati due mesi per cambiare pelle al Milan. Il club rossonero ha intenzione di ripartire da lui nella prossima stagione anche perchè la sua presenza sul campo si è tradotta spesso e volentieri in punti: con Zlatan titolare la squadra rossonera si è rialzata con tre vittorie consecutive a inizio anno, mentre senza di lui ad esempio è arrivato il pareggio contro il Verona che ha interrotto la striscia.

Al di là comunque delle presenze e dei gol, Ibrahimovic ha centrato di fatto tutti gli obiettivi che hanno fatto felice il Milan. Dando l’esempio in allenamento − «a 38 anni è il primo che arriva a Milanello, e se uno che ha vinto tutto fa queste cose tu che ti chiami Castillejo non lo fai?», raccontava il compagno di squadra – o trasmettendo grande sicurezza alla squadra, anche se le rimonte subite contro Inter, Juventus e Fiorentina dimostrano che c’è ancora molta strada da fare.

L'arrivo di Ibrahimovic, inoltre, ha dato una svolta anche dal punto di vista tattico. «L'inserimento di Zlatan mi ha permesso di studiare nuove soluzioni», ha spiegato Pioli e il risultato è stato molto positivo, considerando che il 4-2-3-1 ha consentito di collocare tutti i giocatori nella posizione giusta. Castillejo ha regalato 3 assist nelle ultime 5 partite, Calhanoglu più vicino alla porta ha guadagnato in creatività e pericolosità, mentre Rebic sta segnando con una continuità impressionante. Anche Bennacer ha fatto dei notevoli passi avanti. Insomma, il Milan di oggi è ben definito e riconoscibile grazie soprattutto a Ibrahimovic, che ha cambiato l'universo rossonero.

