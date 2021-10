Ibrahimovic e Giroud, il Milan ha bisogno di voi. Serve un cambio di passo

Il Milan ha bisogno di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic per cambiare passo. I due sono ancora alla ricerca della migliore condizione

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, mette il punto sulla condizione fisica dei due totem Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. E' quasi superfluo affermare che quello visto in campo contro il Verona non è nemmeno lontanamente il vero Ibra. Lo svedese, negli ultimi mesi, ha dovuto fare i conti con gli infortuni ed è tornato ad allenarsi con i compagni soltanto nei giorni scorsi. Contro il Porto ha giocato nei 30 minuti finali provando a dare una scossa, ma la volontà da sola non è bastata. In campionato contro il Verona ha giocato soltanto 15 minuti, ma l'idea di Stefano Pioli è quella di aumentare gradualmente il suo minutaggio. Contro il Bologna potrebbe scendere in campo per un tempo intero.