Ibrahimovic, che compleanno: grande festa ed una nuova Ferrari

Ieri Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha compiuto 40 anni. Nella serata si è svolta una grande festa. Ecco com'è andata e chi c'era

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ieri ha compiuto 40 anni . E, come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, poco dopo le ore 23:00 è iniziata la festa a sorpresa organizzata, a Milano , dalla compagna Helena. Sulla facciata dell'edificio che ospita l'hotel 'Hyatt Centric', composto dalle luci delle stanze, è comparso un enorme numero 40. Questo l'indizio, inequivocabile, sul luogo della festa.

Poco dopo la mezzanotte, reduce dalla vittoria in casa dell'Atalanta nel posticipo della 7^ giornata di Serie A, il Milan si è unito ai festeggiamenti per Ibrahimovic, iniziati poco prima. Tra i primi a raggiungere l'hotel Mike Maignan, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli e il tecnico Stefano Pioli. Presente, per il club rossonero, anche il direttore tecnico Paolo Maldini. Non è voluto mancare per fare un brindisi di auguri con Ibrahimovic, con il quale ha un ottimo rapporto.