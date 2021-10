Nulla da fare per Ibrahimovic: lo svedese salta anche Milan-Verona

Zlatan Ibrahimovic non giocherà sabato sera a 'San Siro' la partita Milan-Verona. Lo svedese si allenerà in gruppo soltanto da giovedì

Nulla da fare per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese salterà anche Milan-Verona di sabato sera, ore 20:45, a 'San Siro', partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo cui Ibrahimovic, che in questa stagione ha giocato soltanto 30' esattamente un mese fa contro la Lazio, difficilmente potrà aggregarsi al gruppo e cominciare a correre sul campo prima di giovedì.

Esclusa, dunque, l'ipotesi che voleva Ibrahimovic almeno in panchina per Milan-Verona, resta, però, in piedi l'ipotesi europea. Ibra, infatti, potrebbe essere convocato per Porto-Milan, gara in programma martedì sera al 'do Dragão' e decisiva ai fini del futuro del Diavolo in questa edizione della Champions League. Tutto lo staff medico, e, ovviamente, lo stesso Zlatan, spera che per la prossima settimana il fastidio al tendine d'Achille sia superato.

Averlo in occasione della trasferta lusitana, secondo la 'rosea', sarebbe fondamentale per il tecnico Stefano Pioli. Anche se, ad ogni modo, con la crescita continua di Rafael Leão e Brahim Díaz, nonché il recupero di Olivier Giroud, i rossoneri possono dormire sonni tranquilli. Ma Zlatan è Zlatan, e pesa sempre, in tutti i sensi: nell'immaginario dei compagni e in quello degli avversari.