Ibrahimovic a Sanremo, cresce l’attesa: “Come Springsteen nel 1996”

Sanremo, Ibrahimovic come Springsteen

Sarà un Festival di Sanremo unico a causa della pandemia mondiale in corso. Zero pubblico, pochissime persone in giro a causa di una zona ‘arancione rinforzato’ e pochi locali aperti. Un appuntamento annuale storico che purtroppo si è trovato ad essere ridimensionato per ovvi motivi. Ma l’attesa sale soprattutto per la presenza di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe arrivare in Liguria nella giornata di martedì. Una personalità ingombrante e troppo affascinante per rimanere inosservata. I riflettori saranno presto puntati su di lui, per un’attesa che ‘La Gazzetta dello Sport’ paragona a quella di Bruce Springsteen del 1996. Ancora non è chiaro cosa farà sul palco dell’Ariston, ma una cosa è certa: lo spettacolo non mancherà.

