Ibrahimovic a Sanremo: cresce la rabbia dei tifosi del Milan | News

Milan, Ibrahimovic sarà a Sanremo. Ed i tifosi insorgono

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite fisso al Festival di Sanremo nella settimana che andrà dal 2 al 6 marzo. Questo, ormai, è un dato di fatto. Si allenerà da solo, in riva al mare della Liguria, facendosi trovare pronto per le due partite che il Diavolo sosterrà contro Udinese (3 marzo) e Hellas Verona (7 marzo).

Il resto, come ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è storia. Con i tifosi del Milan prima sorpresi, poi delusi, ora contrari alla presenza del loro fuoriclasse sul palco del teatro ‘Ariston‘. Il Milan ha preso atto della decisione del centravanti svedese. Con Amadeus, conduttore del Festival della Canzone Italiana, il quale, di fatto, ha programmato le serate di Ibra.

Il conduttore ha garantito che Ibrahimovic non farà il pendolare sulla tratta Milano-Sanremo. Giocherà con il Milan il match contro l’Udinese, poi si recherà in Riviera e resterà lì. Qualcuno in società, ha evidenziato il quotidiano torinese, avrebbe voluto un passo indietro da parte di Ibrahimovic, soprattutto in un momento come questo, delicato per le sorti del Milan in questa stagione.

I tifosi, o almeno una parte di questi, riterrebbero non corretto il gesto di Ibrahimovic di lasciare la squadra da sola adesso. E, oltretutto, non si spiegano come mai il Milan abbia lasciato lo svedese libero di allenarsi lontano da Milanello in questa fase del campionato di Serie A. C’è chi, sui social, parla di “una cosa vergognosa”. Altri, invece, non si capacitano come 250mila euro (il cachet di Ibrahimovic per le presenze a Sanremo) possa fare la differenza a fronte dei 7 milioni annui pagati dal Milan.

Quello che i tifosi contestano ad Ibrahimovic, infine, è che si sarebbe fatto 'gestire' il calendario tra Milan e Sanremo da Amadeus, giudicando la situazione incredibile, quasi paradossale.