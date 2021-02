Ibrahimovic a Sanremo, Amadeus: “È il numero uno in tante cose” | News

Amadeus rivela: “Ibra mi ha regalato la sua maglia”

Il Festival di Sanremo si avvicina, così come la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, alla kermesse in programma al teatro ‘Ariston‘ dal 2 al 6 marzo. La conferma è arrivata, anche ieri, da Amadeus, conduttore del 71° Festival della Canzone Italiana.

Amadeus, notoriamente sostenitore dell’Inter, ha parlato del perché sia stato scelto Ibrahimovic per presenziare a Sanremo. “Ibrahimovic è un grandissimo campione, un giocatore unico – ha detto ieri in conferenza stampa Amadeus, le cui dichiarazioni sono state riprese da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola -. Da interista faccio i miei complimenti al Milan“.

È stato proprio Amadeus a chiedere, fortemente, la presenza di Zlatan al Festival. Oltretutto, il conduttore ha rivelato: “Ibrahimovic mi ha regalato la sua maglia. Ho un fratello milanista che la vorrebbe, ma, ovviamente, non gliela darò mai!”. “Ibra è un personaggio da scoprire – ha concluso -, è il numero uno in tante cose. Vedrete“.

Le prime indiscrezioni dicono che l’attaccante del Diavolo, all’Ariston, farà lo showman, insieme proprio ad Amadeus ed a Fiorello, il quale si cimenterà nell’imitazione del centravanti di Malmö. Ibrahimovic, che ieri ha scaldato l’atmosfera con una clip (“Preparatevi, sto arrivando a Sanremo per un altro record”), indosserà solo completi firmati Dsquared2 e dovrebbe percepire, come cachet, 50mila euro a serata.

