Ibra a Sanremo, Gazzetta: “Voto 10. Quando vuole qualcosa se la prende”

Ibra a Sanremo, per la Gazzetta è da 10

Non solo pagelle dopo una partita di calcio. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, gioca con Sanremo e stila le pagelle dopo il Festival di ieri sera. Tra promozioni e bocciature spicca il voto assegnato a Zlatan Ibrahimovic. Un 10 in pagella meritato soprattutto per il modo rocambolesco in cui ha raggiunto Sanremo. Per evitare il traffico, l’attaccante del Milan ha chiesto un passaggio ad un motociclista sconosciuto così da evitare un imperdonabile ritardo. Un gesto non da tutti, che denota un’intraprendenza spesso visibile anche in campo. ‘Quando vuole una cosa se la prende’, sottolinea la ‘Rosea’.

