Horror Milan: difesa inesistente e scontri diretti falliti. Nel 2015 ...

Milan mai così male da 10 anni a questa parte — Partito con l'intento di vincere il 20° Scudetto, quello della seconda stella, il Milan 2024-2025 è stato uno scempio, sia con Paulo Fonseca sia con Sérgio Conceição. Adesso, a 5 giornate dalla fine del campionato, Mike Maignan e compagni hanno solo 51 punti. Nella stagione 2019-2020, quella del CoVid e del lockdown, anno in cui aveva collezionato come ora 10 sconfitte in Serie A, ne aveva 53.

Quel Milan concluse il torneo con 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 giornate. Impossibile, dopo Milan-Atalanta di domenica scorsa, immaginare un epilogo simile per questo Diavolo. Anche nella stagione 2015-2016, iniziata con il compianto Siniša Mihajlović e finita con Cristian Brocchi in panchina, il Milan aveva ottenuto più punti (52). Curiosità: alla fine di quella stagione il Milan perse la finale di Coppa Italia contro la Juventus ai supplementari e chiuse al 7° posto in campionato.

Scontri diretti pessimi, quasi mai un 'clean sheet' — Il Milan ha buttato via tanti punti contro le piccole e, al contempo, ha fatto appena 8 punti sui 42 disponibili negli scontri diretti in questa stagione, vincendo soltanto contro l'Inter nel primo derby stagionale. Un vero e proprio calvario. Di 'clean sheet' per Maignan, poi, neanche l'ombra. Con Conceição in panchina, porta violata 20 volte su 24. Impossibile puntare in alto con queste voragini nella fase difensiva.

L'effetto collaterale poco piacevole? Se il Milan non riuscirà a chiudere nella Top 8 della classifica della Serie A, l'anno venturo dovrà giocare in Coppa Italia già a meta agosto, dal terzo e quarto turno preliminare, anziché partire dagli ottavi a gennaio come tutte le altre.